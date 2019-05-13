Сергей Семак: “Футбольный бог вознаграждает за труды”

По мнению тренера “Зенита”, футболисты побеждали за счет самоотдачи и воли.

Сергей Семак остался доволен победой “Зенита” над ЦСКА — напомним, петербуржцы одолели москвичей со счетом 3:1 и отпраздновали получение титула чемпионов России в воскресенье 12 мая. Тренер похвалил работу футболистов в сезон, отметил, что те “пахали, не ныли” и заявил, что “футбольный бог видит и вознаграждает за труды”, передают в «Зените».

Тренер заявил, что “Зенит” поставил победой точку в праздновании — после игры футболисты продолжат отмечать, но в воскресенье клуб Санкт-Петербурга получил свои трофеи.

На вопрос, как Семаку удалось завершить сезон триумфом, а не отставкой впервые для тренерского штаба за 3 года, тренер ответил, что сезон еще не закончился. По мнению Семака, у “Зенита” есть самоотдача и воля, но нет большого запаса прочности в качестве футбола.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что после матча с ЦСКА “Зенит” возьмет несколько человек из второго состава.