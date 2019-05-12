Семак даст отдохнуть пятерым игрокам «Зенита»

Вместо них на поле могут выйти футболисты из «Зенита-2».

Об этом главным тренер «сине-бело-голубых» рассказал во время пресс-конференции после матча «Зенита» с ЦСКА. Семак отметил, что рад победе своих подопечных – да, она была необязательна для получения кубка РПЛ, но без нее не было бы настоящего праздника для болельщиков. Специалист уверен, что победа была заслуженной. Семак похвалил футболистов за то, что они играли, несмотря на отсутствие максимальной мотивации и концентрации, передает издание «Фонтанка».

Впереди «Зенит» ждут два матча – с «Ростовом» и «Енисеем». Семак отметил, что некоторым игрокам даст отдохнуть, но каким именно – пока не решил. Он также подчеркнул, что подавляющее большинство футболистов и не хотят покидать поле – они настроены дальше играть и побеждать.

«Возьмем какое-то количество футболистов «Зенита»-2. Кто будет заслуживать, тот появится на футбольном поле»,

— пообещал Семак.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что над «Газпром Ареной» прогремел салют в честь «Зенита».