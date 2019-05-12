Над «Газпром Ареной» прогремел салют в честь «Зенита»

«Сине-бело-голубые» стали чемпионами России.

Сегодня, 12 мая, у футболистов выдался насыщенный вечер. Сначала они одержали победу над ЦСКА – матч завершился со счетом 3:1. Затем «зенитовцам» в торжественной обстановке вручили долгожданный кубок. Вечер завершил праздничный салют, который озарял небо под радостные крики болельщиков.

Петербуржцы уже поделились видео и фото с места событий. Все восприняли происходящее очень эмоционально – «сине-бело-голубые» устроили настоящий праздник для футбольных фанатов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram а теперь чемпионский салют друзья 🎇 🏟👏🏻 Публикация от Andrei Falaleev (@ansf1980) 12 Май 2019 в 12:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram #зенитчемпион Публикация от Ekaterina Druzhinina (@catalijn_d) 12 Май 2019 в 12:32 PDT

Напоминаем, что о лидерстве «Зенита» в турнирной таблице в рамках РПЛ стало понятно еще в начале мая – последний матч не решал ничего. Тем не менее, футболисты смогли порадовать своих фанатов зрелищной игрой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» безоговорочно победил ЦСКА и получает заслуженный кубок. За их игрой наблюдали почти 61,5 тысяч человек – на трибунах в том числе сидел врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.