«Зенит» безоговорочно победил ЦСКА и получает заслуженный кубок

Матч закончился со счетом 1:3.

Об этом стало известно пару минут назад. То, что происходит на «Газпром Арене» вряд ли можно описать – мало того, что «Зенит» смог обыграть ЦСКА с хорошим отрывом, так еще им сейчас вручат кубок чемпионов России.

Напоминаем, что игра была зрелищной и напряженной. Счет открыл Иван Обляков на 30-й минуте мачта – полузащитник московской команды, что заставило фанатов понервничать. Уже спустя восемь минут Себастьян Дриусси эффективно атаковал ворота соперника, сравняв счет. На этом «сине-бело-голубые» не остановились и впоследствии забили еще два гола – их авторами стали Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.

В Twitter-аккаунте «Зенита» появилось видео, на котором все «зенитовцы» переодеты в золотые футболки. С минуты на минуту им вручат кубок, а после прогремит праздничный салют.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на игру «Зенита» и ЦСКА пришло рекордное количество болельщиков.