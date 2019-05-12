На игру «Зенита» и ЦСКА пришло рекордное количество болельщиков

Такое на домашнем матче впервые за 35 лет. Фото: https://twitter.com/gazprom_arena

Такое на домашнем матче впервые за 35 лет. Фото: https://twitter.com/gazprom_arena

Домашнюю игру столько людей не посещало ни разу за 35 лет.

Об этом стало известно сегодня, 12 мая, благодаря Twitter-аккаунту «Газпром Арены». На табло на стадионе сказано, что за встречей двух команд наблюдают 61 494 человек. Большинство из них, стоит полагать, фанаты петербургского футбольного клуба, которые подготовили для любимых «сине-бело-голубых» баннеры, файеры и кричалки. Очевидцы уверяют, что в «Газпром Арене» царит атмосфера праздника – всем понятно, что как бы ни закончился матч, «Зенит» все равно становится обладателем чемпионского кубка.

К слову, поддержать «Зенит» пришел врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также глава «Газпрома» Алексеем Миллером. Они уверяют, что стараются посещать все домашние матчи любимой команды.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что болельщики «Зенита» устроили представление со львом – «царь зверей» в футбольной форме держит кубок, который «зенитовцы» вот-вот получат.