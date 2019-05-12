Болельщики «Зенита» устроили представление со львом

Болельщики
Болельщики "Зенита" подготовили баннер. Фото" Скриншот

Они подготовили к матчу баннер, чтобы поздравить любимый футбольный клуб с досрочной победой в РПЛ.

Встреча «Зенита» и «ЦСКА» началась сегодня, 12 мая, в семь часов вечера. Ее итоги ничего не решают для «сине-бело-голубых» – они уже обладатели чемпионского звания, что стало понятно еще четвертого числа. Болельщики до сих пор не могут прийти в себя от такой новости. Чтобы выразить свою любовь и поддержку, они установили огромного льва в форме «Зенита», который держит в лапах кубок.

Очевидцы уверяют, что на стадионе происходит невероятное – люди кричат с трибун: «Зенит – чемпион!», и не могут дождаться награждения.

Известно также, что матч начался с минуты молчания, посвященной жертвам катастрофы в Шереметьево. На борту, к слову, находилась петербурженка – ей удалось выжить.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что журналист умер с фотоаппаратом в руках у «Газпром Арены». Александр Николаев хотел сделать снимки болельщиков перед матчем.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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