Журналист умер с фотоаппаратом в руках у «Газпром Арены»

Александр Николаев пришел к объекту, чтобы сделать снимки футбольных болельщиков.
О скоропостижном уходе главного редактора фотоинформационного агентства «Интерпресс» стало известно сегодня, 12 мая. Информацией о его смерти поделились на сайте ФК «Зенит» всего час назад.
В это воскресенье на «Газпром Арене» собрались болельщики петербургского футбольного клуба и «ЦСКА», Николаев хотел запечатлеть их эмоции. В какой-то момент журналисту стало плохо. К сожалению, медики не смогли ему помочь. Причиной кончины стал сердечный приступ.
Представители «сине-бело-голубых» выразили соболезнования родным и близким Николаева. Ему было всего 65 лет.
«Николаев запомнился коллегам как настоящий профессионал и мастер своего дела»,
— говорится в некрологе.
Напоминаем, что журналист несколько раз побеждал в престижных конкурсах, например, становился лауреатом «Золотого пера».
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дзюба и Азмун выйдут в стартовом составе на матч с ЦСКА.