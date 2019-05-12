Журналист умер с фотоаппаратом в руках у «Газпром Арены»

Александр Николаев пришел к объекту, чтобы сделать снимки футбольных болельщиков.

О скоропостижном уходе главного редактора фотоинформационного агентства «Интерпресс» стало известно сегодня, 12 мая. Информацией о его смерти поделились на сайте ФК «Зенит» всего час назад.

В это воскресенье на «Газпром Арене» собрались болельщики петербургского футбольного клуба и «ЦСКА», Николаев хотел запечатлеть их эмоции. В какой-то момент журналисту стало плохо. К сожалению, медики не смогли ему помочь. Причиной кончины стал сердечный приступ.

Представители «сине-бело-голубых» выразили соболезнования родным и близким Николаева. Ему было всего 65 лет.

«Николаев запомнился коллегам как настоящий профессионал и мастер своего дела»,

— говорится в некрологе.

Напоминаем, что журналист несколько раз побеждал в престижных конкурсах, например, становился лауреатом «Золотого пера».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дзюба и Азмун выйдут в стартовом составе на матч с ЦСКА.