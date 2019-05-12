Дзюба и Азмун выйдут в стартовом составе на матч с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак огласил состав «сине-бело-голубых» на матч с московским ЦСКА, который состоится сегодня, 12 мая, на «Газпром Арене». Начало игры в 19:00 по мск.

На первый тайм среди заявленных футболистов оказались: Артем Дзюба, Сердар Азмун, Александр Анюков, Сергей Ракицкий, Бронислав Иванович, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Олег Шатов и Себастьян Дриусси.

Защищать ворота петербургского клуба будет Андрей Лунев.

Напомним, что по окончанию матча состоится церемония награждения «Зенита», досрочно ставшего чемпионом России по футболу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что фанаты «Зенита» и ЦСКА устроили массовую драку. Групповая драка футбольных фанатов произошла в ночь на 12 мая на набережной канала Грибоедова у Казанского собора в центре Петербурга.