Экс-король Малайзии не готов признавать сына от Оксаны Воеводиной

Экс-король Малайзии не готов признавать сына от Оксаны Воеводиной
Фото: https://www.instagram.com/rihanapetra/

Он может выплатить девушке крупную сумму денег, но для этого «Мисс Москве» нужно будет выполнить ряд требований.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября. Конфликт между бывшим королем Малайзии Мухаммадом V и Оксаной Воеводиной пока что не исчерпан. Мужчина предложил бывшей возлюбленной ряд условий, которые она должны выполнить, чтобы получить 100 тысяч долларов в течение 10 месяцев, а также доступ к трастовому фонду в размере 250 тысяч долларов. Воеводину просят закрыть социальные сети, а также сделать все, чтобы Леон не пытался связаться с предполагаемым отцом. Экс-король Малайзии хочет, чтобы мальчик воспитывался мусульманином и жил по строгим законам ислама.

Пока что Оксана Воеводина не согласилась на выдвинутые условия, но и не отказалась от них. Напоминаем, что Мухаммад не считает маленького Леона своим ребенком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Воеводина продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии.

Оксана Воеводина сын
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Экс-король Малайзии не готов признавать сына от Оксаны Воеводиной
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