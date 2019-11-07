Экс-король Малайзии не готов признавать сына от Оксаны Воеводиной

Он может выплатить девушке крупную сумму денег, но для этого «Мисс Москве» нужно будет выполнить ряд требований.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября. Конфликт между бывшим королем Малайзии Мухаммадом V и Оксаной Воеводиной пока что не исчерпан. Мужчина предложил бывшей возлюбленной ряд условий, которые она должны выполнить, чтобы получить 100 тысяч долларов в течение 10 месяцев, а также доступ к трастовому фонду в размере 250 тысяч долларов. Воеводину просят закрыть социальные сети, а также сделать все, чтобы Леон не пытался связаться с предполагаемым отцом. Экс-король Малайзии хочет, чтобы мальчик воспитывался мусульманином и жил по строгим законам ислама.

Пока что Оксана Воеводина не согласилась на выдвинутые условия, но и не отказалась от них. Напоминаем, что Мухаммад не считает маленького Леона своим ребенком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Воеводина продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии.