Задержанных коммунистов в Петербурге отпустили после звонка Зюганову

Задержанных в Петербурге участников коммунистической акции «Цветы — Авроре» отпустили. О произошедшем на шествии был немедленно проинформирован лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В отделение полиции вечером 7 октября увезли десять участников акции, среди которых лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Ольга Ходунова. Всех их отпустили без протоколов. В отделении задержанные провели около 40 минут, рассказал gazeta.spb.ru секретарь городского комитета КПРФ Роман Кононенко.

О задержании представители фракции уведомили Геннадия Зюганова. Вероятно, именно он принял меры.

«Геннадий Андреевич был немедленно проинформирован и сказал, что примет меры. Кому он звонил, что он говорил, мы не знаем», — отметил Кононенко.

Напомним, в Петербурге 7 ноября прошла акция, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции. Участники прошествовали от Соборной мечети до крейсера Аврора для возложения цветов. Акция не была согласована.