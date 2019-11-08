Трамваи №47 и №55 изменят маршруты из-за ремонта на Испытателей

В Петербурге с 9 по 22 ноября закрывается движение трамваев по проспекту Испытателей. Работы затронут участок от Коломяжского проспекта до Светлановской площади.

В связи с ремонтом маршруты изменят трамваи №47 и №55, сообщает комитет по транспорту.

Трамвай №47 начнет движение от конечной «Улица Шаврова», затем проследует по проспекту Авиаконструкторов, улице Ильюшина и проспекту Испытателей до остановки «Метро «Пионерская».

Маршрут трамвая №55 начнется от остановки «Придорожная аллея». Далее он проедет по действующей трассе до 2-го Муринского проспекта, затем — по 2-му Муринскому проспекту, Светлановской площади и поспекту Энгельса до конечной «Метро «Удельная».

Ранее из-за ремонтных работ движение трамваев закрыли на участке проспекта Испытателей от Коломяжского проспекта до Богатырского проспекта. Ограничение действовало в октябре.