Опекун козла Тимура продолжит шефство над его сыном Тимуридом

Опекун козла Тимура продолжит шефство над его сыном Тимуридом
Козел Тимур. Фото: instagram.com/safaripark25ru

Опекун Эльвира Головина несколько лет навещала козла Тимура, за дружбой которого с тигром Амуром наблюдал весь мир. Теперь она продолжит шефство над его сыном Тимуридом.

«Опекун Тимура Эльвира Головина из Москвы специально приезжала в парк к своему подопечному, чтобы его покормить. Эльвира Головина взяла шефство над его сыном Тимуридом, а также она опекает кабана Дэна», — рассказал директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в Приморском сафари-парке скончался козел по имени Тимур, который приобрел известность благодаря своей дружбе с тигром Амуром. Опекун животного Эльвира Головина сообщили эту грустную новость.

Козел Тимур ушел из жизни еще во вторник, 5 ноября. Его опекун и «верный друг» рассказала, что за здоровьем животного следили личный врач Даниил, а также врачи, работающие при Сафари-парке, Олег и Алексей. Головина выразила им свою благодарность за помощь и выразила соболезнования.

Тело животного кремируют, а урну с прахом захоронят со всеми почестями. На месте захоронения будет установлена бронзовая скульптура.

Напомним, что козел Тимур получил известность после того, как завел дружбу с тигром Амуром еще осенью 2015 года. Тогда животное привели на съедение хищнику, но тигр не смог его съесть. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в небольшом финляндском городке козлов обучили прыгать через барьеры и ходить по бревну. Оказалось, что козлы учатся делать трюки не хуже собак.

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