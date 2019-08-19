В Финляндии дрессируют козлов

По словам дрессировщиков копытных, обучение трюкам козлов особо не отличается от собак. Фото: pixabay

По словам дрессировщиков копытных, обучение трюкам козлов особо не отличается от собак. Фото: pixabay

В небольшом финляндском городке козлов обучили прыгать через барьеры и ходить по бревну. Оказалось, что козлы учатся делать трюки не хуже собак.

В небольшом поселении Анттола, неподалеку от финского города Миккели, козу Лилли и козла Вили дрессируют прямо как собак. Двойняшки уже пять лет демонстрируют свои способности на различным мероприятиях, сообщает служба новостей YLE.

По словам дрессировщиков копытных, обучение трюкам козлов особо не отличается от собак — тут также важно терпение и лакомства. Однако отмечается, что на выполнение трюков может повлиять плохое настроение у козлов — они могут просто отказаться что-либо делать.

Так, козел Вили уже научился прыгать через барьеры, ходить по бревну, вращаться на месте, подавать «лапу», знает команды «лежать», «сидеть», а также умеет ходить задом и кланяться.

Единственное, чего дрессировщики не могут добиться от козла, это выполнение одного из «собачьих» трюков — катание по земле, поскольку козлы не настолько гибкие, как собаки.

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