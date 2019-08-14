Медведь забрел на территорию школы в Финляндии

Полиция заявила о готовности убить хищника, если тот дойдет до густонаселенного района города. Фото: pixabay

Полиция заявила о готовности убить хищника, если тот дойдет до густонаселенного района города. Фото: pixabay

Хищника заметили возле школы в финляндском городе Миккели на востоке страны. Правоохранителям пришлось обратиться к экологам, чтобы вернуть медведя в обратно в лес.

Медведя обнаружили на улице Raviradantie в Миккели днем во вторник. На прошлой неделе в Финляндии начался учебный год. Об этом сообщает финская служба новостей Yle со ссылкой на сообщение полиции.

Косолапый последовал за двумя 10-летними учениками, которые поехали из школы домой на велосипедах. Он прошел за ними около 10 метров и свернул в торону школьного стадиона. В полицию об инциденте сообщила мама одного из школьников.

Сотрудники полиции попросили помощи в возвращении медведя в среду его обитания у местных экологов. Кроме того, полиция заявила о готовности убить хищника, если тот дойдет до густонаселенного района города.

Население города Миккели, находящегося на востоке Финляндии, составляет порядка 60 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что несколько десятков голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке.