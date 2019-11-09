Водолазы во время поисков останков аспирантки СПбГУ нашли череп

Кому он принадлежит – пока что выяснить невозможно.

Об этом стало известно сегодня, 9 ноября. Обо всем сообщают Невские новости, ссылаясь на источники в правоохранительные органы. Водолазы почти целый день исследуют Мойку, чтобы найти останки убитой 24-летней аспирантки петербургского вуза – девушку убил преподаватель Олег Соколов. Часть из них уже удалось достать со дна, но на этом находки водолазов не ограничились. Они нашли неизвестный череп, внешне напоминающий человеческий. Его отправили на экспертизу, чтобы понять, чей он.

Напоминаем, что сотрудники СПбГУ убил девушку 7 ноября, а в эту субботу отправился топить в Мойке ее расчлененное тело. Мужчина и студентка состояли в отношениях. По предварительным данным, причиной для убийства стала вспышка агрессии во время ссоры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывшая любовница Соколова жаловалась на его садизм.