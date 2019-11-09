Бывшая любовница Соколова жаловалась на его садизм

Девушка рассказывала о странных наклонностях историка, но дело так и не продвинулось.

Своей историей девушка рассказала еще в мае 2018 года. Ее опубликовало издание «МК в Питере». Россиянка сообщила, что все случилось примерно 10 лет назад- она была тогда студенткой Олега Соколова, а также его любовницей.

В один день она решила уйти от возлюбленного – услышав о намерении девушки, преподаватель разозлился. Когда его гнев поостыл, он предложил приехать к нему домой и забрать вещи. Так как экс-студентка не имела оснований не доверять Соколову, она отправилась по знакомому адресу. Он вел себя галантно до тех пор, пока девушка не зашла в квартиру – Соколов якобы запер дверь, ударил возлюбленную и привязал ее к стулу.

После он водил у ее лица раскаленном утюгом, матерился и угрожал ей расправой. Девушка обратилась в полицию спустя несколько лет, но дело так и не было расследовано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что историк Соколов оформил явку с повинной и лег в больницу.