Историк Соколов оформил явку с повинной и лег в больницу

У мужчины переохлаждение – сегодня он пытался утопить останки возлюбленной в Мойке и сам угодил в воду.

Об этом стало известно сегодня, 9 ноября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката преподавателя СПбГУ Олега Соколова. Обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки оформил явку с повинной. Сейчас он находится в больнице с переохлаждением после заплыва по Мойке.

Напоминаем, что сотрудник петербургского вуза убил студентку еще седьмого числа в порыве гнева. Два дня тело лежало у него дома – Соколов даже принимал гостей. Понимая, что долго так продолжаться не может, он выпил и расчленил тело. Он успел вынести почти все останки, кроме головы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что останки студентки СПбГУ достали из Мойки. Работы шли, несмотря на темное время суток. Пакет наконец вытащили из воды.