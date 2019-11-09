Останки студентки СПбГУ достали из Мойки

Работы шли, несмотря на темное время суток. Пакет наконец вытащили из воды.

Об этом стало известно сегодня, 9 ноября. Обо всем сообщает канал 78.ru, публикуя видео с места поисков. Водолазы весь день ищут в Мойке останки 24-летней аспирантки – их выбросил в воду преподаватель СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве. Наконец пакет найден – водолазы извлекли его из Мойки.

Напоминаем, что, по предварительным данным, сотрудник СПбГУ состоял в отношениях со студенткой. 7 ноября в паре произошел конфликт – Олег Соколов в состоянии аффекта мог убить возлюбленную. Два дня тело находилось в квартире, в гости к преподавателю приходили ничего не подозревающие люди. Затем мужчина расчленил тело и решил выбросить останки девушки в Мойку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коллега убившего студентку Соколова рассказал, что предупреждал о его опасности и требовал увольнения.