Имя Соколова, обвиняемого в убийстве студентки, стерли с сайта РВИО

Российское военно-историческое общество отметило, что преподаватель не входил в его состав.

Об этом стало известно 9 ноября. Обо всем сообщает ТАСС. Имя Олега Соколова, который преподавал историю в СПбГУ, стерли с сайта Российского военно-исторического общества. Он не был его членом, но несколько лет назад сотрудничал с ним. Советник председателя РВИО отметила, что лично не было знакома с Олегом Соколовым. Имя решили удалить в первую очередь из-за убийства.

Напоминаем, что 24-летнюю девушку, аспирантку СПбГУ, убили седьмого ноября. По предварительным данным, жизнь Анастасии прервал ее любовник – Олег Соколов. Он два дня не знал, что делать с телом, а затем расчленил его и попытался выкинуть останки в Мойку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водолазы во время поисков останков аспирантки СПбГУ нашли череп. Кому он принадлежит – пока что выяснить невозможно.