Невзоров назвал Соколова «шизанутым чудовищем»

Публицист возмутился, что убийца пытался выбросить тело в Мойку.

Комментарий публициста Александра Невзорова стал доступен 9 ноября. Им он поделился на странице в Instagram. Журналист отметил, что произошедшее – свинство, ведь для пакетов с отрубленными руками есть Обводный канал. Невзоров считает, что кидать их в Мойку – «это совсем не по-питерски, это очень дурной тон». При этом убийцу публицист назвал «шизанутым чудовищем». К слову, Невзоров был с ним немного знаком и заметил странности в поведении – мужчина мнил себя Наполеоном, носил мундиры и требовал обращаться к нему Сир.

Напоминаем, что мужчину обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки. Он совершил преступление 7 ноября, два дня тело лежало в квартире, а в эту субботу Соколов пытался незаметно выбросить расчлененное тело в Мойку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что имя Соколова, обвиняемого в убийстве студентки, стерли с сайта РВИО.