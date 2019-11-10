Максим Орешкин признал высокий уровень неравенства в России

Максим Орешкин признал высокий уровень неравенства в России
Максим Орешкин. Фото: kremlin.ru

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в России сохраняется высокий уровень неравенства, который тормозит экономическое развитие страны.

Орешкин подчеркнул, что несмотря на принимаемые меры, неравенство сохраняется, сообщает «Интерфакс».

При этом он отметил, что за последние десять лет уровень неравенства в России стабилизировался, в то время как в основных развитых странах он продолжал активно расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что министерство экономики и развития РФ подготовило законопроект, согласно которому в стране должен измениться порядок учета бедности. По инициативе ведомства, со следующего года Росстат будет сверять показатели с учетом данных ФНС и Пенсионного фонда РФ.

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