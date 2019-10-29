Минэкономразвития намерено поменять подход к оценке бедности в России

Министерство экономики и развития РФ подготовило законопроект, согласно которому в стране должен измениться порядок учета бедности.

По инициативе ведомства, со следующего года Росстат будет сверять показатели с учетом данных ФНС и Пенсионного фонда РФ. Это делается для повышения качества показателей уровня бедности, сообщает РБК.

Оценка уровня бедности будет проходить после интеграции полученных данных с показателями Росстата. Верифицированная информация по все стране и каждому региону будет публиковаться 29 декабря.

Еще одним нововведением станет изучение и анализ сведений о жизненных условиях, финансовом положении, а также условиях трудовой деятельности семей с детьми и пенсионеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минэкономразвития отказалось от «налога Чубайса».