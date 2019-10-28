Минэкономразвития отказалось от «налога Чубайса»

Минэкономразвития отказалось от «налога Чубайса»
Анатолий Чубайс. Фото: Facebook

Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом.

От введения налога отказались после критики Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает РБК со ссылкой на замминстра экономического развития РФ Михаила Расстригина.

По словам экспертов, налог грозил корпорациям российского топливно-энергетического комплекса большими потерями. Например, «Газпром» лишился бы $8 млрд в год.

Анатолий Чубайс предлагал взимать с компаний налог за превышение целевых показателей выбросов парниковых газов. Это помогло бы стимулировать промышленников снижать выбросы.

Налог предлагалось начать применять через пять лет после вступления в силу закона о государственном регулировании парниковых газов. Он готовится в рамках присоединения России к Парижскому соглашению о климате.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Совете Федерации не поддержали законопроект об «углеродном налоге». Его представило Минэкономразвития.

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