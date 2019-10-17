Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за налога Чубайса

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за налога Чубайса
Инициатива может привести к увеличению инфляции. Фото: pixabay

В Совете Федерации не поддержали законопроект об «углеродном налоге». Его представило Минэкономразвития.

Со слов инициаторов, налог приведет к увеличению тарифов для жителей, однако сенаторы опасаются, что нововведение негативно отразится на экономике.

Инициатором соответствующего налога выступал глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Как сообщают «Известия, предлагалось взимать сбор за превышение выброса парниковых газов, чтобы побудить промышленников ответственно относиться к экологии.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей рассказали, что нововведение приведет к увеличению инфляции.

В Совете Федерации заключили, что первоначально стоит решить вопрос с объемами выбросов и ставками, после чего переходить к внесению поправок в законопроект.

Ранее в GazetaSPb сообщали о строительстве морского порта, при котором не пострадала экология.

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