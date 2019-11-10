Жена Невзорова о Соколове: «Поражал склонностью к садизму»

Супруга публициста была знакома с обвиняемым в убийстве доцентов СПбГУ. Она назвала знакомство не самым приятным.

Своим впечатлением об Олеге Соколовом, который мог расправиться с 24-летней возлюбленной, Лидия Невзорова поделилась в Instagram-аккаунте. Она отметила, что ее совершенно не потрясла новость о жестоком преступлении, так как преподаватель всегда поражал ее «глупостью и склонностью к примитивному садизму». Мужчина позволял себе лишнее с лошадьми, поэтому Лидии Соколов никогда не нравился. Невзорова также подчеркнула, что доцент искренне верил, что является реинкарнацией Наполеона и даже старался вести себя, как он.

«Из всех ныне живущих Наполеонов Соколов и правда самый «настоящий»»,

— заключила Невзорова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Невзоров назвал Соколова «шизанутым чудовищем». Журналист отметил, что произошедшее – свинство, ведь для пакетов с отрубленными руками есть Обводный канал.