Доцент Соколов признался в убийстве студентки

Обвиняемого после допроса в СК оставили в следственном изоляторе.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщает «Интерфакс», ссылаясь на адвоката преподавателя петербургского вуза Александра Почуева. Защитник отметил, что во время допроса не выяснилось никаких новых подробностей о деле. Почуев не питает никаких иллюзий относительно меры пресечения – он уверен, что Соколова арестуют. Подзащитный тем временем признал свою вину.

Напоминаем, что все случилось 7 ноября в квартире преподавателя СПбГУ. Олег Соколов, подозреваемый в убийстве, застрелил возлюбленную, а через два дня расчленил тело и пытался незаметно выбросить останки в Мойку. В процессе доцент упал в воду, ему помогли выбраться и в рюкзаке обнаружили отрубленные руки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жена Невзорова негативно высказалась о Соколове. Он «поражал склонностью к садизму» и своей глупостью.