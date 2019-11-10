Процесс выброса останков студентки СПбГУ в Мойку попало на видео

Мужчина в куртке и капюшоне избавлялся таким образом от улик.

Записи с видеокамер опубликовали сегодня, 10 ноября. Ими делится «Мойка 78». Все произошло в ночь с пятницы на субботу – видно, как мужчина несет черный мешок, а затем вышвыривает его в Мойку. Скорее всего, в нем находились останки 24-летней Анастасии, которую, по предварительным данным, убил преподаватель СПбГУ Олег Соколов.

Водолазы на протяжении двух дней искали в реке части тела аспирантки. До сих пор им ничего не удалось обнаружить, кроме черепа, лежащего на дне уже очень давно.

Напоминаем, что убийство произошло 7 числа. В преступлении подозревается доцент Олег Соколов, который мог поссориться со своей возлюбленной и убить ее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доцент Соколов признался в убийстве студентки. Обвиняемого после допроса в СК оставили в следственном изоляторе.