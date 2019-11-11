В Петербурге откроют 10 новых елочных базаров

В Петербурге в канун новогодних праздников появятся десять дополнительных точек по продаже праздничных деревьев.

Как сообщают в городском комитете имущественных отношений Петербурга, в городе будут проведены торги, на которых выберут владельцев десяти земельных участков в городе, где разместят елочные базары. Аукцион пройдет 9 декабря, заявки на участие можно подать вплоть до 8 декабря.

Дополнительные елочные базары организуют в следующих районах Петербурга: Кировский, Красносельский, Невский, Колпинский, Петроградский, Приморский и Василеостровский. Петербуржцы смогут купить елки на базарах с 20 по 31 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начали устанавливать новогодние елки.