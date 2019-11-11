Обвиняемый в убийстве Олег Соколов заплакал в суде

Обвиняемый в убийстве 24-летней девушки доцент СПбГУ Олег Соколов заплакал в ходе заседания суда.

Следователь Октябрьского районного суда предъявил обвинение историку по делу об убийстве аспирантки. Слезы на глазах 63-летнего мужчины выступили после вопроса, сожалеет ли он об убийстве аспирантки. Как сообщает «Мойка78», Соколов не мог сдерживать эмоций, он не переставал плакать. Доцент уверял, что хорошо относился к бывшей студентке.

Напомним, расследование началось 9 ноября после того, как мужчину вытащили из руки Мойки. Вместе с ним достали и части тела убитой девушки. По версии следствия, он пытался утопить «улики». Однако доза выпитого алкоголя сделать это не позволила, в результате чего он свалился в воду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что сегодня, 11 ноября, суд решит вопрос об аресте доцента СПбГУ.