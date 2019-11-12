Роспотребнадзор: вода из крана в Петербурге пригодна для питья

Водопроводная вода в квартирах жителей Петербурга полностью отвечает всем требованиям санитарного законодательства, несмотря на загрязненность реки Невы, которая является водоисточником.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова главы петербургского управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой, специалисты ведомства в течение многих лет проводили мониторинг воды в городе и пришли к выводу, что, несмотря на качество воды в водоисточнике, вода из крана отвечает всем требованиям. А вот вода в Неве является непригодной для питья.

Эксперт отметила, что вода становится пригодной после того, как проходит трехступенчатую систему очистки воды, выстроенной «Водоканалом» и ее можно пить сырой. Она также добавила, что Петербург является единственным в стране городом, где население полностью обеспечено качественной питьевой водой.

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