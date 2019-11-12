MANGO OFFICE позвонит по объявлению

«Манго Телеком» рассказал о разработке собственной платформы виртуальных номеров для сайтов с объявлениями.

Речь идет о популярной на классифайд-ресурсах возможности для пользователей не указывать в объявлениях подлинный номер телефона. По запросу контакта система генерирует подменные номера, выдает их вместо основного номера владельца объявления и переадресует ему поступающие звонки.

«Манго Телеком» может выступить сервис-провайдером этой функции для любой доски объявлений, соответствующий инструментарий уже реализован на API коллтрекинга MANGO OFFICE, сообщает оператор.

Кроме виртуальных номеров, платформа MANGO OFFICE позволяет получать аналитические данные по принятым звонкам.

Платформодержателям аналитика поможет оптимизировать форматы объявлений на своих досках, тестируя разные подходы к оформлению и дизайну, а продавцам — понять, какие объявления вызывают наибольший интерес у покупателей. Согласно экспертным оценкам, торговля на сайтах с объявлениями выступает основным источником дохода как минимум для 300 тысяч россиян.

Коммерческий потенциал платформы для классифайдов в «Манго Телеком» оценивают как «достаточно интересный». На фоне очевидных лидеров в этом сегменте существуют десятки крупных локальных и специализированных игроков с собственной аудиторией. Несколько таких площадок уже ведут переговоры с «Манго Телеком».