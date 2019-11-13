Вода бьет фонтаном на углу Народного Ополчения

Вода бьет фонтаном на углу Народного Ополчения
Кадр с места происшествия. Фото:vk.com/spb_today

Местные жители Петербурга сообщили в сети о том, что на углу Летчика Пилютова и Народного Ополчения появился «фонтан».

«Будьте осторожны: на углу Летчика Пилютова и Народного Ополчения, на дороге новый «фонтан». Вода из-под крана течет странная, отопления нет 5-й день», — сообщили пользователи сообщества «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

На видеозаписи с места ЧП заметно, что вода вытекает прямо из проезжей части.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что из-за бьющего фонтаном кипятка на Краснопутиловской улице почти сто домов остались без отопления на пол дня.

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Вода бьет фонтаном на углу Народного Ополчения
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