ФСБ изъяла из даркнет-магазина 440 килограмм наркотиков на 650 миллионов

ФСБ изъяла из даркнет-магазина 440 килограмм наркотиков на 650 миллионов
Наркотики отправлялись по всей России – от Петербурга до Томска. Фото: Piaxabay

В России из одного из крупнейших в даркнете интернет-магазинов, занимающегося рассылкой наркотиков, изъяли более 440 кг запрещенных веществ. ФСБ удалось заржать семерых сотрудников магазина с поличным.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, розничная стоимость 440 кг запрещенных веществ достигает 650 млн рублей. Соответствующая операция проводилась на территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областях.

В ходе расследования удалось поймать нескольких сотрудников магазина, поставлявших товар на территории страны. Двое из них отвечали за особо крупные перевозки – до 300 кг запрещенных веществ. Остальные осуществляли сбыт до 50 кг.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждены уголовные дела. К настоящему моменту все фигуранты находятся в СИЗО.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о хакере из Даркнета с пистолетом. Он оказал сопротивлении полиции.

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