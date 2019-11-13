ФСБ изъяла из даркнет-магазина 440 килограмм наркотиков на 650 миллионов

В России из одного из крупнейших в даркнете интернет-магазинов, занимающегося рассылкой наркотиков, изъяли более 440 кг запрещенных веществ. ФСБ удалось заржать семерых сотрудников магазина с поличным.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, розничная стоимость 440 кг запрещенных веществ достигает 650 млн рублей. Соответствующая операция проводилась на территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областях.
В ходе расследования удалось поймать нескольких сотрудников магазина, поставлявших товар на территории страны. Двое из них отвечали за особо крупные перевозки – до 300 кг запрещенных веществ. Остальные осуществляли сбыт до 50 кг.
По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждены уголовные дела. К настоящему моменту все фигуранты находятся в СИЗО.
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