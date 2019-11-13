Дом Соколова включат в маршрут экскурсии по бандитским местам Петербурга

Дом Соколова включат в маршрут экскурсии по бандитским местам Петербурга
Набережная реки Мойки, 82. Фото: google.maps

Дом историка и бывшего доцента одного и петербургских ВУЗов Олега Соколова включат в экскурсию по бандитским местам Северной столицы. Речь идет об обвиняемом в жестокой расправе над 24-летней девушкой.

Дом историка, расположенный на набережной реки Мойки, включат в экскурсии «Ползком по Питеру». По словам представителя и организатора экскурсионных маршрутов Сергея Гончарова, сообщает 78.ru, место жестокого и трагического инцидента войдет в экскурсионный маршрут уже в феврале следующего года.

Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Гончаров отметил, что на раскрутку задумки может потребоваться около полугода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о девушке, которая прыгнула в Мойку за историком.

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