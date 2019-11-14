Судимый отец из Гатчины угрожал прийти к школе с автоматом

Мужчина сообщил, что его не пускают в школу к ребенку. Фото: pixabay.com

Мужчина сообщил, что его не пускают в школу к ребенку. Фото: pixabay.com

В Гатчинском районе Ленобласти задержали 39-летнего мужчину. Он угрожал приехать к школе с автоматом и боеприпасами.

Возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина позвонил в полицию 13 ноября. По телефону он заявил, что его якобы не пускают в школу навестить ребенка. В ответ он намеревался прийти к учебному заведению с автоматом и боеприпасами.

Сразу после телефонного разговора мужчина самостоятельно приехал в полицию на такси. Правоохранители обнаружили при нем сумку с муляжом гранаты и игрушечным автоматом.

Мужчина задержан. Известно, что он был неоднократно судим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестный сообщил о взрывном устройстве в спортивном клубе «Йога Центр» на улице Ушинского. Ничего опасного в здании обнаружено не было.