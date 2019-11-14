Депутаты просят Макарова ускорить рассмотрение закона о митингах

Председателя Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова просят включить в повестку ближайшего заседания рассмотрение поправок в закон о митингах и шествиях. С инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия».

Ближайшее заседании парламента состоится 20 ноября. Обращение на имя Макарова подписали депутаты Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров.

Ускорить рассмотрение законопроекта парламентарии решили на фоне недавнего постановления Конституционного суда РФ. Суд признал, что запрет на проведение митингов в радиусе 50 метров от госучреждений не соответствует конституции. Инстанция рассматривала ограничения в Коми, однако подобные запреты действуют и в других регионах. в том числе в Петербурге, отмечают «справедливороссы».

Депутаты требуют отменить запрет на проведение акций в близости от резиденций госорганов и рассмотреть ранее поданные поправки в региональный закон о митингах. Инициативу приняли в первом чтении 6 февраля. Представители «Справедливой России» подали поправки ко второму чтению, однако за восемь месяцев их так и не рассмотрели.

«Это законопроект лежит уже почти год. Его рассмотрение все время откладывается. Нам нужно расширять количество гайд-парков и уменьшать количество мест, запрещенных для проведения массовых мероприятий, и создавать больше условий для реализации гражданами этого права, о чем говорит Конституционный суд», — сказал Ковалев gazeta.spb.ru.

Поправки предлагают обеспечить каждый район минимум одним гайд-парком, увеличить количество участников акций без предварительного согласования до тысячи и разрешить пикеты в 15 метрах от зданий госорганов Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что законопроект о митингах представил депутат Денис Четырбок. Парламентарий выступил с инициативой расширить количество гайд-парков до восьми и ввести запрет на митинги на объектах транспортной инфраструктуры в часы пик в будние дни с 7:30 до 9:30 и с 17:30 до 20:00.