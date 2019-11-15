Таксист, обнаруживший Соколова в реке, рассказал о злополучной ночи

Возможно, доцент утонул бы в Мойке, если бы незнакомец не пришел к нему на помощь.

Таксист по имени Гарик рассказал, как он заметил доцента Олега Соколова, плавающего в Мойке. Видеозапись опубликовало издание Mash на своем YouTube-канале. Мужчина рассказал, что ехал на машине и решил остановиться, так как ему нужно было переобуться. В какой-то момент он услышал крик и увидел, как какой-то мужчина в воде пытается выбраться на берег и просит о помощи. Таксист не мог справиться сам и вызвал спасателей – они, по словам очевидца, приехали примерно через 10 минут.

По предварительным данным, той ночью Олег Соколов топил в Мойке останки своей возлюбленной. Когда он пытался оттолкнуть пакет с жутким содержимым от берега, доцент упал в воду. Сотрудники МЧС, доставшие мужчину из реки, в рюкзаке обнаружили отрубленные руки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доцента Соколова спасают от «потери рассудка». Почуев также добавил, что доценту Олегу Соколову не рассказали об его увольнении из СПбГУ, чтобы сохранить его «психоэмоциональное состояние».