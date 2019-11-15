Прокуратура нашла нарушения в положении музея Достоевского

Прокуратура нашла нарушения в положении музея Достоевского
Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского. Фото: Google Maps

Прокуратура Центрального района Петербурга проверила работу Литературно-мемориального музея Достоевского. Нарушения найдены в положении и на сайте учреждения.

Как сообщает прокуратура Петербурга, закону не соответствует положение музея о порядке и условиях доступа к музейным предметам и коллекциям. Нарушение найдено в части ограничений, направленных на сохранность и безопасность экспонатов.

На сайте музея на момент проверки не были опубликованы сведения об учредителе, учредительные документы, данные о руководящем составе музея, его структурных подразделениях, филиалах и деятельности, отмечает ведомство.

Директору музея внесено представление об устранении нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд обязал мемориальный музей «Разночиный Петербург» устранить нарушения пожарной безопасности. Иск был подан по результатам проверки прокуратуры.

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