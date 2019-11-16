Подозреваемого в убийстве аспирантки доцента Соколова перевели в СИЗО

Подозреваемого в убийстве аспирантки доцента Соколова перевели в СИЗО
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, переведен из изолятора временного содержания в СИЗО «Кресты 1».

По словам его адвоката Александра Почуева, первое время Олег Соколов будет находиться на карантине, после чего его поместят в общую камеру.

В понедельник, 11 ноября, суд арестовал доцента СПбГУ Олега Соколова. Несмотря на то, что на заседании Соколов плакал и призывал его арестовать, его адвокат просил суд о домашнем аресте для доцента. В итоге его отправили под стражу на два месяца, до 8 января.

Напомним, 9 ноября 63-летнего доцента СПбГУ выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Полиция считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что преподаватель СПбГУ принимал в своей квартире гостей, когда в ней присутствовала убитая студентка. На следующий день он принял решение избавиться от тела, распилив его новой пилой.

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