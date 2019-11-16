Неизвестный украл 140 тысяч рублей из отделения связи в Ушаках

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который пробрался в отделение связи в поселке Ушаки Тосненского района Ленобласти, взломав решетку окна, и украл 140 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился мужчина 1962 года рождения с сообщением и рассказал о том, что в пос. Ушаки, неизвестный, взломав решетку окна, проник в помещение одного из отделении связи и украл 140 тыс. рублей, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что злоумышленник забрался в квартиру 50-летнего генерального директора коммерческой организации и выкрал денежные средства в размере 711 тысяч рублей.