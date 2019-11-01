В Выборгском районе у гендиректора коммерческой фирмы украли 700 тысяч

В Выборгском районе у гендиректора коммерческой фирмы украли 700 тысяч
Имеются ли у задержанного похищенные средства, неизвестно. Фото: https://pixabay.com/

Полицейские задержали вора, который летом 2019 года украл из квартиры руководителя коммерческой фирмы 711 тысяч рублей.

Инцидент произошел 30 августа этого года в одном из домов по Суздальскому проспекту. Злоумышленник забрался в квартиру 50-летнего генерального директора коммерческой организации и выкрал денежные средства в размере 711 тысяч рублей. Об этом gazeta.spb.ru cообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

1 ноября 2019 года стало известно о поимке преступника, которым оказался 27-летний житель Выборгского района. В его отношении возбуждено уголовное дело. На данный момент злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Московском районе Северной столицы раскрыли несколько ограблений магазинов сотовой связи.

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В Выборгском районе у гендиректора коммерческой фирмы украли 700 тысяч