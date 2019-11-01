В Московском районе раскрыта серия ограблений салонов сотовой связи в Петербурге

В Московском районе Петербурга правоохранители выявили причастность ранее задержанных за грабеж двоих граждан одной из среднеазиатских республик к другим фактам противоправной деятельности.

Как сообщили в главке МВД по городу, в апреле по подозрению в грабеже из салона сотовой связи были задержаны двое приезжих — 2000 и 1998 годов рождения. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу.

Полиция выявила причастность подозреваемых к еще двум подобным преступлениям. Так, в марте в помещении салона связи по Московскому проспекту злоумышленник разбили витрину и забрали 5 смартфонов Apple. А в апреле они также разбили витрину в салоне связи на Типанова, откуда совершили хищение 6 смартфонов Apple.

Подозреваемые все так же находятся под стражей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга отправится в колонию за разбойное нападение на салон сотовой связи.