Житель Петербурга отправится в колонию за разбойное нападение на салон сотовой связи

Суд приговорил жителя Петербурга к лишению свободы сроком на два года и три месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Судом установил, что обвиняемый в феврале 2019 года, находясь в помещении салона сотовой связи АО «Связной Логистика», угрожая ножом сотруднице магазина, совершил хищение 5 дорогостоящих смартфонов фирмы, общей стоимостью более 300 тыс. рублей, сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

После совершения преступления он скрылся с места происшествия, но спустя несколько дней был задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о хищении денег и ноутбука из квартиры в Выборгском районе Петербурга. В результате розыска задержаны трое подозреваемых, среди которых одна женщина. Они заключены под стражу.