Бастыркину поступила жалоба от студента на Соколова

Молодой человек заявил, что экс-преподаватель выгнал его с лекции.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастыркин, который провел прием граждан в Санкт-Петербурге. Студент заявил, что в 2018 году с ним жестоко обошелся преподаватель – он вытолкал его силой с лекции. Гражданин отметил, что уже обращался по этому поводу к сотрудникам правоохранительных органов, но мер принято не было.

Судя по всему, речь идет о студенте бывшего уже преподавателя СПбГУ Олеге Соколовом, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. До этого СМИ вспоминали об истории с применением силы в отношении парня в стенах вуза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подозреваемого в убийстве аспирантки доцента Соколова перевели в СИЗО. Его отправили под стражу на два месяца, до 8 января.