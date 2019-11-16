На финской границе водители стоят в очередной пробке

На финской границе водители стоят в очередной пробке
На границе в сторону Финляндии стояли более 200 автомобилей. Фото: pixabay

Днем в субботу на российско-финской границе вновь образовались огромные пробки. Автомобилисты стояли на пункте пропуска «Брусничное-Нуйямаа» несколько часов.

Согласно данным портала «Награнице.ру», днем 16 ноября на границе в сторону Финляндии стояли более 200 автомобилей. Очевидцы рассказывают, что это вызвано тщательным досмотром со стороны финнов, который начался еще с самого утра. Один из автомобилистов написал, что финские пограничники не пропускали легковушки почти час.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ситуацию осложнили и ремонт дорог в финском направлении, который проводился в течение дня на участке трассы «Скандинавия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лабрадор Данила унюхал на финской границе почти тысячу сигарет Marlboro.

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