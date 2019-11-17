Первый музыкальный клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube

Первый музыкальный клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube
Супер Жорик - Хочу тибя любицца. Фото: кадр из клипа на youtube

Юморист Михаил Галустян выпустил клип на песню «Хочу тибя любицца». Видео набрало более миллиона просмотров на YouTube за два дня.

Ролик, которой шоумен представил под псевдонимом Супер Жорик, посвящен Сочи, девушке, веселой компании и любви. Интернет-пользователи предположили, что Галустян решил последовать примеру актера Александра Ревы, который не так давно развивает певческую карьеру в данном ключе.

К настоящему моменту клип посмотрели уже более 1,7 млн пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о клипе Александра Ревы. Его сказочный ролик за аналогичный период собрал 2,5 миллионов просмотров. Сюжет основан по мотивам сказки про Алладина.

YouTube клип михаил галустян
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