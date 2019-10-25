Сказочный клип Александра Реввы набрал 2,5 млн просмотров

Сказочный клип Александра Реввы набрал 2,5 млн просмотров
Александр Ревва и Михаил Галустян. Фото: кадр из клипа "Она решила сдаться".

Российский шоумен Александр Ревва, известный также под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал новый клип на песню «Она решила сдаться». Клип основан на сюжете сказки про Алладина.

По сюжету, бедный парень, сидя посреди пустыни с голодной обезьянкой Абу, находит в песке волшебную лампу с джинном, который готов исполнить три его желания. Главным желанием Алладина становится воссоединение с принцессой.

В клипе в роли Алладина снялся сам Ревва, в роли принцессы Жасмин — Наталья Горожанова, а джинна играет Михаил Галустян.

По словам Реввы, ролик является продолжением любовной истории из клипа «Зацепила», где красавица «до порога довела, а любви не дала».

За двое суток клип на Youtube собрал 2,5 млн просмотров. Сейчас он находится на четвертом месте на вкладке «в тренде».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Линдеманн снимает в Петербурге клип с Лободой.

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