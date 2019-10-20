Линдеманн снимает в Петербурге клип с Лободой

Фронтмен знаменитой немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн снимает в Петербурге клип с Лободой.

По информации СМИ, Тилль Линдеманн собирается снимать в Петербурге сразу три клипа. В одном из клипов примет участие певица Светлана Лобода, бывшая участница группы «ВИА Гра».

Кроме того, ходили слухи, что он работает над одним клипом на студии «Ленфильм».

Линдеманн прилетел в Петербург на прощальный концерт группы «Ленинград» 12 октября и до сих пор находится в городе. Недавно он опубликовал фото в своем аккаунте Instagram из ресторана на фоне Исаакиевского собора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Тилля Линдеманна видели при посадке на прогулочный корабль – видимо, музыкант решил посмотреть на красоты Санкт-Петербурга с воды.