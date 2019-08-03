Тилль Линдеманн все еще разгуливает по Петербургу

Музыкант, отыграв концерт, не спешит покидать Северную столицу.

Об этом стало известно сегодня, 3 августа. Обо всем рассказывают петербуржцы в социальных сетях, которые встречали случайно фронтмена Rammstein в городе. Так, например, Тилля Линдеманна видели при посадке на прогулочный корабль – видимо, музыкант решил посмотреть на красоты Санкт-Петербурга с воды. Там же он отужинает – ему накрыли шикарный стол.

Уточняется также, что после своего путешествия по воде он отправился на стадион, чтобы посмотреть на игру «Зенита» с «Краснодаром». Его на матч пригласил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев. За кого будет болеть музыкант – остается только догадываться, передает телеканал «78».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что музыканты Rammstein исследуют Санкт-Петербург. Они приехали, чтобы выступить перед слушателями – концерт состоялся 2 августа.