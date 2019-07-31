Музыканты Rammstein исследуют Санкт-Петербург

Немцы приехали в преддверии своего концерта, который состоится 2 августа.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. О том, что музыканты Rammstein гуляют по культурной столице, они сами рассказали в своих аккаунтах в Instagram. Бас-гитарист Оливер Ридель был замечен в Эрмитаже, куда он отправился духовно просвещаться. Некоторым фанатам удалось сфотографироваться с ним на память.

Гитарист Рихард Круспе попался на глаза поклонников у «Астории» – ему тоже пришлось отложить планы ради снимков с любимыми слушателями.

Вокалист Тилль Линдеманн же отправился любоваться красотами Санкт-Петербурга с воды – он записал видео, на котором говорит название города и указывает на «Газпром Арену».

Теперь группе стоит быть осторожнее – думается, поклонники их будут поджидать на каждом углу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что вокалист Megadeth рассказал о своем страшном заболевании. Врачи диагностировали у музыканта рак горла – группе приходится отменять концерты.